Йоканович — об отсутствии голевых действий у Захаряна: он может играть лучше

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после поражения от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 2:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал отсутствие результативных действий у полузащитника Арсена Захаряна, который не смог перейти в лондонский «Челси» в минувшее трансферное окно.

«Захарян восемь игр без результативных действий? Он всё сам понимает. Конечно, он может играть лучше. Арсен один из самых талантливых игроков, с которым я работал за всю свою карьеру. Улучшение в игре придёт через труд», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам матча «Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» на своём поле. Московское «Динамо» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».