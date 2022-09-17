«Думали, что будет тяжелее». Михаил Кержаков — о победе над «Динамо»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думали, что будет тяжелее — я думал, по крайней мере. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа. Долго держался счёт 1:0? В такое время, когда команда ведёт в счёте и остаётся 15–20 минут, конечно, есть опасения, что любой стандарт, рикошет, «дурачок» — могут залететь. И тогда придётся прилагать очень много усилий — и не факт, что удастся забить.

Всегда приятно играть на ноль. Всегда настраиваешься на это перед игрой. И получаешь такой приятный бонус — команда побеждает, да ещё и ты играешь на ноль. Даже не знал, что эта игра — 51-я «сухая». Не веду таких подсчётов», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.