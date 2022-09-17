«Думали, что будет тяжелее». Михаил Кержаков — о победе над «Динамо»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Думали, что будет тяжелее — я думал, по крайней мере. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа. Долго держался счёт 1:0? В такое время, когда команда ведёт в счёте и остаётся 15–20 минут, конечно, есть опасения, что любой стандарт, рикошет, «дурачок» — могут залететь. И тогда придётся прилагать очень много усилий — и не факт, что удастся забить.
Всегда приятно играть на ноль. Всегда настраиваешься на это перед игрой. И получаешь такой приятный бонус — команда побеждает, да ещё и ты играешь на ноль. Даже не знал, что эта игра — 51-я «сухая». Не веду таких подсчётов», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 17 сентября 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:21
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:44
-
22:40
-
22:37
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:41
-
21:41
-
21:38