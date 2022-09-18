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Главный тренер «Крыльев Советов»: мы не копировали футбол «Ростова», а играли от себя

Главный тренер «Крыльев Советов»: мы не копировали футбол «Ростова», а играли от себя
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Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал исход встречи 10-го тура РПЛ с «Ростовом». Его команда уступила на выезде со счётом 1:2.

«Поражение обидное, хотели брать очки. Изначально игра началась с 0:1, но мы смогли отыграться. Считаю, что в большой части матча мы были убедительны, не хуже хозяев. Моменты, которые у нас были, тянули на забитые мячи. Но так получилось, что мы не забили, получили пенальти.

Пытались ли превзойти «Ростов» тем же футболом, в котором он хорош? Мы не копировали, а играли от себя. Понимали, какие сильные и слабые стороны есть в игре соперника. Мы пытаемся, как и хозяева, играть в футбол, контролировать мяч. В этом мы похожи. Но то, как мы проводим атаки, сильно отличается.

У «Ростова» интересная игра, много перестроений, они грамотно растягивают и вытаскивают игроков, есть хитрости, у них большой нападающий, который умеет оказывать давление на защитников. Мы всего два дня имели на подготовку, один из которых был после игры, затем переезд. В первые минуты матча показалось, что что-то мы ребятам не сказали. К «Ростову» было интересно готовиться», – приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».

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