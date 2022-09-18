Ларин: за Пиняевым пристально следят в Англии и Испании

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что за российским нападающим «Крыльев Советов» следят зарубежные клубы.

«Может ли английский клуб обратить внимание на Пиняева, учитывая геополитическую ситуацию? Сложно сказать. Я не большой специалист в этом вопросе. Думаю, если Сергей будет играть хорошо, у него, как и Арсена Захаряна будет возможность уехать. За ним следят До сих пор, это точно. Стоит ли уезжать? Вопрос непростой. Больше склоняюсь к тому, что если будет предложение, то надо как минимум его изучить. За ним пристально следят в Англии и Испании», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 2025 года.