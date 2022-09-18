Степанова — об отстранении Норманна от сборной: вы там в своём хейте не захлебнётесь?

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась на тему отстранения футболиста «Динамо» Матиаса Норманна от сборной Норвегии.
«Вчерашний вечер был посвящён матчу «Динамо» — «Зенит». Пропустить нельзя: за «Зенит» я болею с детства, а цвета общества «Динамо» защищаю. Но футбол спокойно посмотреть не удалось — за «Динамо» дебютировал (в матчах РПЛ. — Прим. «Чемпионата») игрок сборной Норвегии Матиас Норманн. Нет, уже бывший игрок — его больше в сборную не вызывают. И всё из-за того, что решил играть в России. Есть всё-таки в Норвегии «кружок поклонников русофобии». Они и нам, лыжникам, жизнь отравлять пытаются, по мере их сил. Вы там в своём хейте не захлебнётесь, нет?
Брали бы пример с хорватов — защитник «Зенита» Деян Ловрен на чемпионат мира едет, и никому в голову не пришло его отстранить», — написала Вероника Степанова в телеграм-канале.
В матче десятого тура РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 2:0.
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