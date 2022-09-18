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Павел Каманцев рассказал о встрече «Краснодара» с представителями судейского корпуса РФС

Павел Каманцев рассказал о встрече «Краснодара» с представителями судейского корпуса РФС
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о встрече «Краснодара» с представителями судейского корпуса. По его словам, представителям южного клуба была прочитана лекция.

«С «Краснодаром» была встреча — мы читали им лекцию. На них присутствовал Владимир Хашиг, который активно участвовал. На встрече присутствовали все игроки. Когда была встреча? Дней через десять после того, как была встреча со «Спартаком». С «Краснодаром» мы находимся в постоянном диалоге. Как минимум диалогами по судейству, их количеством и интенсивностью они должны быть удовлетворены. То, что мы не подтверждаем их трактовки и стоим на своём, наверное, вызывает у них некое недовольство. Мы тоже не можем идти в угоду клубам — у нас есть своя позиция, мы её объясняем», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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