Лаксальт: Захарян будет становиться только сильнее — ему всего 20 лет
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о товарище по команде полузащитнике Арсене Захаряне.
«У Захаряна были проблемы на предсезонке — часть пропустил. Он молодой парень, который сфокусирован на «Динамо». Арсен проделывает тяжёлую и важную работу. Он будет становиться только сильнее, ему всего 20 лет. Конечно, наслаждаться голами и передачами здорово, но он усердно работает», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, летом «Челси» предложил за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, и «Челси» не успел оформить сделку до закрытия трансферного периода.
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