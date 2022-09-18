Педриньо прокомментировал свои резонансные слова о выборе имени на игровой футболке

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо (Педро Габриэл) высказался о ситуации с выбором имени на своей игровой футболке.

«Имя Педро Габриэл было выбрано ещё до моей поездки в Россию. Не думал, что история с моим комментарием вызовет такую реакцию. Никакого давления со стороны клуба на меня не оказывали — никто не заставлял и не отговаривал. Как и никто не давил на меня.



У нас состоялась беседа с руководителями клуба: мне сказали, что у меня абсолютно свободный выбор — могу выбирать такое имя, которое мне по душе. Я выбрал имя Педро Габриэл, Россия для меня – это Европа, а в Европе часто используются первое имя – имя и фамилия, как Иван Иванов. Я — Педро Габриэл. Думаю, что под этим именем меня ждёт большой успех.



В моей социальной сети тоже имя Педро Габриэл. Считаю, что в том интервью произошло недоразумение — не совсем правильный перевод. Слово «руководство» я вообще не употреблял. Прошу более тщательно переводить мои слова», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.