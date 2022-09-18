Педриньо прокомментировал свои резонансные слова о выборе имени на игровой футболке

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо (Педро Габриэл) высказался о ситуации с выбором имени на своей игровой футболке.
«Имя Педро Габриэл было выбрано ещё до моей поездки в Россию. Не думал, что история с моим комментарием вызовет такую реакцию. Никакого давления со стороны клуба на меня не оказывали — никто не заставлял и не отговаривал. Как и никто не давил на меня.
У нас состоялась беседа с руководителями клуба: мне сказали, что у меня абсолютно свободный выбор — могу выбирать такое имя, которое мне по душе. Я выбрал имя Педро Габриэл, Россия для меня – это Европа, а в Европе часто используются первое имя – имя и фамилия, как Иван Иванов. Я — Педро Габриэл. Думаю, что под этим именем меня ждёт большой успех.
В моей социальной сети тоже имя Педро Габриэл. Считаю, что в том интервью произошло недоразумение — не совсем правильный перевод. Слово «руководство» я вообще не употреблял. Прошу более тщательно переводить мои слова», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 18 сентября 2022
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:41
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:38