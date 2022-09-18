Педриньо признался, что агент отговорил его использовать имя Педриньо на футболке

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо (Педро Габриэл) рассказал, что агент посоветовал сменить имя на игровой футболке.
«Повторюсь, что выбор был сделан до поездки в Россию. Мой агент сказал, что использовать имя Педриньо в России — не очень. Поэтому мы сразу остановились на варианте Педро Габриэл. Ситуация заставляет меня немножко грустить — не хочу больше об этом говорить. На этом хочу закончить с этой историей», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Победу в матче одержали футболисты красно-белых со счётом 1:0.
- 18 сентября 2022
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