Антон Зиньковский рассказал об адаптации в «Спартаке»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился тем, как проходит его адаптация в стане красно-белых.
«Травма чуть подкосила в плане выходов в старте. В плане адаптации всё хорошо. Коммуникация со всеми: и с тренерским штабом, и с ребятами всё хорошо», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
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