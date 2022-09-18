Антон Зиньковский рассказал об адаптации в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился тем, как проходит его адаптация в стане красно-белых.

«Травма чуть подкосила в плане выходов в старте. В плане адаптации всё хорошо. Коммуникация со всеми: и с тренерским штабом, и с ребятами всё хорошо», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.

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