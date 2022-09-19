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Быстров — о дисквалификации Бальде: ты должен после матча в бутсах пойти на сдачу тестов

Быстров — о дисквалификации Бальде: ты должен после матча в бутсах пойти на сдачу тестов
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о дисквалификации футболиста «Спартака» Кейта Бальде из-за нарушения антидопинговых правил.

«Футболиста покупали, чтобы усилить команду в этом сезоне, в этих играх. Не знаю, были ли осведомлены о дисквалификации руководители. Нарушение допинг‑контроля… Ты должен после матча в бутсах отправиться в комнату для сдачи тестов. Иногда бывают футболисты, если их меняют на 60‑й минуте, они психуют, уезжают домой и не берут трубку. Бальде наверняка помог бы «Спартаку», — приводит слова Быстрова „Mатч ТВ“.

Напомним, Дисквалификация Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянский «Кальяри», в котором он провёл прошлый сезон.

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