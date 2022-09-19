Тренер «Сочи»: если Мелкадзе позовут в сборную Грузии, я буду только рад

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что был бы рад, если бы нападающий Георгий Мелкадзе сменил гражданство России на грузинское ради выступления за сборную этой страны.
«Играть в сборной — мечта почти каждого футболиста. Тот же вопрос со Сперцяном. Человек, наверное, мог бы подождать вызова в России, но он решил уйти в сборную Армении. Так что, если Мелкадзе позовут в сборную Грузии и он будет там играть, я буду только рад. Кому от этого будет плохо? Наша баскетбольная сборная выигрывала чемпионат Европы 2007 года, когда играл Джон Холден. И ничего — все были безумно рады, я сам прыгал, пищал, скакал и даже не думал, что за нас играл американец», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
Напомним, ранее источники сообщали о том, что Мелкадзе задумывается о смене гражданства с российского на грузинское, чтобы играть за национальную команду.
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