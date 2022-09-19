Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Георгием Щенниковым

Московский ЦСКА не собирается продлевать контрактное соглашение с российским защитником Георгием Щенниковым, сообщает Metaratings.



По информации источника, 31-летний защитник уйдёт из столичного клуба летом в качестве свободного агента.



В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Георгий Щенников провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего российского защитника в € 1,2 млн.



Напомним, Георгий Щенников длительное время восстанавливается после воспаления сухожилия. Из-за травмы он пропустил начало чемпионата России сезона-2022/2023.

Сейчас ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков после 10 туров.