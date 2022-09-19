Игрок «Торпедо» Караев: перед матчем с ЦСКА жили одной целью — победить

Нападающий «Торпедо» Давид Караев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Было приятно готовиться к матчу с ЦСКА на фоне эмоций после победы над «Сочи» в Кубке России. Мы верили в победу над ЦСКА все эти три дня. Все эти три дня мы говорили о том, что мы можем обыграть армейцев. Так и получилось.
Как оценю себя? Нормально. В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла. Была одна целая команда, мы жили одной целью — победить, и у нас это получилось.
Можно ли сказать, что ЦСКА нас прощал в каких-то моментах? Сейчас все об этом будут говорить. Но у нас до этого матча были игры, где мы на 90-й минуте упускали ничью, которая нам нужна была. В матче с «Уралом» мы не забиваем пенальти и после этого проигрываем. У нас было много матчей, где мы могли выигрывать, но нам просто не везло. Сегодня так обернулось, что мы повели в счёте, у ЦСКА были моменты, надо отдать им должное, причём хорошие моменты. Значит, мы должны были наиграть на победу», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик:
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