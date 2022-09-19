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Нападающий «Торпедо» Караев: надеюсь, «Лужники» будут приносить нам только радость

Нападающий «Торпедо» Караев: надеюсь, «Лужники» будут приносить нам только радость
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Форвард «Торпедо» Давид Караев высказался о первом матче команды в «Лужниках». Он пришёлся на встречу с ЦСКА (1:0) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Наверное, в матче с ЦСКА на нас повлияли «Лужники». Приятно было играть в своём втором доме. «Лужники» — родной стадион для «Торпедо», давно тут команда не проводила свои матчи. Поэтому надеюсь, что «Лужники» будут приносить нам только радость.

На матче была хорошая атмосфера. Мы чувствовали, что нас гонят вперёд. Да, была смешанная поддержка – как со стороны болельщиков «Торпедо», так и ЦСКА, но было приятно играть при восьми тысячах. Думаю, мы будем собирать больше болельщиков и радовать их своей игрой», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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