Дмитрий Булыкин: важно привлечь деньги в «фиджитал» спорт

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который выступил на конференции «Новые подходы», посвященной развитию «фиджитал» спорта, рассказал о важности финансирования подобных соревнований.



«И классический спорт, и киберспорт, конечно, будут развиваться и отдельно, но вот «Игры Будущего» – это как раз попытка совместить цифровые соревнования с реальными. Кто-то выиграл в одной дисциплине, кто-то выиграл в другой дисциплине — всё это легко считается и выдаётся средний результат, поэтому в «фиджитал» формате нет ничего сложного. Главное на данный момент – организовать это и привлечь туда деньги.



Это будет большая мотивация для молодого поколения. Если у кого-то получается киберспорт, то это хорошо, но в то же время нужно устраивать какие-то соревнования среди студентов и в реальном спорте, чтобы этот симбиоз уже оценивался по общим заслугам. Тогда, я вас уверяю, все студенты будут и активно заниматься физической культурой, и совершенствовать себя в виртуальном мире», — сказал Булыкин на конференции.