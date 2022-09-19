Дмитрий Булыкин: важно привлечь деньги в «фиджитал» спорт

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который выступил на конференции «Новые подходы», посвященной развитию «фиджитал» спорта, рассказал о важности финансирования подобных соревнований.
«И классический спорт, и киберспорт, конечно, будут развиваться и отдельно, но вот «Игры Будущего» – это как раз попытка совместить цифровые соревнования с реальными. Кто-то выиграл в одной дисциплине, кто-то выиграл в другой дисциплине — всё это легко считается и выдаётся средний результат, поэтому в «фиджитал» формате нет ничего сложного. Главное на данный момент – организовать это и привлечь туда деньги.
Это будет большая мотивация для молодого поколения. Если у кого-то получается киберспорт, то это хорошо, но в то же время нужно устраивать какие-то соревнования среди студентов и в реальном спорте, чтобы этот симбиоз уже оценивался по общим заслугам. Тогда, я вас уверяю, все студенты будут и активно заниматься физической культурой, и совершенствовать себя в виртуальном мире», — сказал Булыкин на конференции.
- 19 сентября 2022
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
19:40
-
19:29
-
19:10
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:33
-
18:31
-
18:21
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:50