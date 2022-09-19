Радченко: в этом сезоне «Зенит» может проиграть только сам себе

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Зенит» уже наверняка чемпион? Ещё много туров впереди. Если смотреть турнирную таблицу, то разрыв там не очень большой. Но нужно быть объективным: «Зенит» в этом сезоне может проиграть только сам», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



В настоящий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после десяти туров. Отметим, что санкт-петеребургский клуб выигрывал чемпионат России в течение последних четырёх сезонов. В 11-м туре текущего розыгрыша «Зенит» сыграет дома с «Ростовом» (2 октября, 16:30 мск).

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