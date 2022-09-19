Уго Льорис покинул расположение сборной Франции из-за травмы
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Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис покинул расположение национальной команды из-за повреждения, сообщает Sky Sports.
35-летний футболист получил травму бедра и был вынужден уехать в Англию. Таким образом, Льорис не поможет сборной Франции в предстоящих матчах Лиги наций УЕФА с национальными командами Австрии (22 сентября) и Дании (25 сентября).
Напомним, Льорис вызывается в сборную Франции с 2008 года. В составе национальной команды голкипер — чемпион мира (2018), победитель Лиги наций УЕФА (2021) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).
В нынешнем сезоне Льорис принял участие в семи матчах за «Тоттенхэм» в английской Премьер-лиге, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
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