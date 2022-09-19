Гендиректор «Баварии» Кан высказался о возможной отставке Нагельсмана

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.
«Мы не ведём переговоров ни с одним тренером, мы верим в Нагельсмана. Очевидно, что мы не удовлетворены последними результатами, сейчас все мы пребываем в плохом настроении. Давайте просто сосредоточимся на следующем матче с леверкузенским «Байером», — сказал Кан журналистам канала Sky Sport.
Напомним, в четырёх последних встречах немецкой Бундеслиги «Бавария» не одержала ни одной победы. В трёх матчах мюнхенцы сыграли вничью (с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом»), а в последнем туре чемпионата потерпели поражение от «Аугсбурга» со счётом 0:1. Матч с «Байером» состоится после паузы на игры сборных — 30 сентября.
Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом:
- 19 сентября 2022
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