Президент Украины Зеленский провёл разговор с главой УЕФА Чефериным
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чефериным.
«Провёл телефонный разговор с президентом УЕФА Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ», — написал Зеленский в своём «твиттере».
Напомним, ранее в Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили факт обращения в УЕФА по поводу слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее специалист заявил, что для противостояния с Россией будет готов взять в руки оружие.
Сезон в чемпионате Украины возобновился 23 августа. После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу «Колос», набрав 10 очков. На втором месте находится «Шахтёр», также набрав 10 очков.
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