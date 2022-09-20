Президент Украины Зеленский провёл разговор с главой УЕФА Чефериным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чефериным.

«Провёл телефонный разговор с президентом УЕФА Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ», — написал Зеленский в своём «твиттере».

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили факт обращения в УЕФА по поводу слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее специалист заявил, что для противостояния с Россией будет готов взять в руки оружие.

Сезон в чемпионате Украины возобновился 23 августа. После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу «Колос», набрав 10 очков. На втором месте находится «Шахтёр», также набрав 10 очков.