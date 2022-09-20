Лебеденко — о победе «Торпедо» над ЦСКА: светиться от радости рано, но улыбаться можно

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о победе своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА (1:0).
«Одна игра выиграна из 10 – светиться от радости пока рано, но улыбаться уже можно. Уверенности победа над такой командой, как ЦСКА, добавила. Главное – продолжать в том же духе. Сейчас ответственные игры с непосредственными конкурентами. В них будет очень многое решаться», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).
- 20 сентября 2022
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