Лебеденко — о победе «Торпедо» над ЦСКА: светиться от радости рано, но улыбаться можно

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о победе своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА (1:0).

«Одна игра выиграна из 10 – светиться от радости пока рано, но улыбаться уже можно. Уверенности победа над такой командой, как ЦСКА, добавила. Главное – продолжать в том же духе. Сейчас ответственные игры с непосредственными конкурентами. В них будет очень многое решаться», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).