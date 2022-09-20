Лебеденко: для «Торпедо» будет только белая полоса. Приложим все силы, чтобы не вылететь

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что московская команда приложит все силы, чтобы не вылететь из РПЛ в Первую лигу.
«Мы понимали, что команда вышла из ФНЛ и в первых 10 турах 10 команд не хлопнет. Готовились, что в РПЛ будет тяжело. В предсезонке мы не сыграли с командами этого уровня. Поэтому потребовалось какое-то время, чтобы понять. Не могу сказать, что мы уже поняли. Естественно, уже больше понимания, прошла треть чемпионата, отступать некуда. От нас зависит, как скоро мы окончательно привыкнем к скоростям этой лиги и когда нам станет легче.
Новички? О них пока рано говорить, группа из семи игроков ушла, такая же – пришла. Тем более раньше все балканцы говорили на русском языке, сейчас ни один из них не говорит. Будем смотреть. У каждого есть очень хорошие качества, действительно, рано говорить, но, думаю, они нам помогут.
Могу ли сказать болельщикам, что не вылетим? По-другому и не может быть. Мы приложим все силы. Сегодня увидели строительство нового стадиона, ничего нигде не сломалось. Для «Торпедо» будет только белая полоса. Мы приложим максимум усилий, чтобы остаться, и остаться здесь надолго», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо», набравшее четыре очка, располагается в турнирной таблице на последнем месте.
- 20 сентября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50