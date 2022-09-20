Лебеденко: для «Торпедо» будет только белая полоса. Приложим все силы, чтобы не вылететь

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что московская команда приложит все силы, чтобы не вылететь из РПЛ в Первую лигу.

«Мы понимали, что команда вышла из ФНЛ и в первых 10 турах 10 команд не хлопнет. Готовились, что в РПЛ будет тяжело. В предсезонке мы не сыграли с командами этого уровня. Поэтому потребовалось какое-то время, чтобы понять. Не могу сказать, что мы уже поняли. Естественно, уже больше понимания, прошла треть чемпионата, отступать некуда. От нас зависит, как скоро мы окончательно привыкнем к скоростям этой лиги и когда нам станет легче.



Новички? О них пока рано говорить, группа из семи игроков ушла, такая же – пришла. Тем более раньше все балканцы говорили на русском языке, сейчас ни один из них не говорит. Будем смотреть. У каждого есть очень хорошие качества, действительно, рано говорить, но, думаю, они нам помогут.



Могу ли сказать болельщикам, что не вылетим? По-другому и не может быть. Мы приложим все силы. Сегодня увидели строительство нового стадиона, ничего нигде не сломалось. Для «Торпедо» будет только белая полоса. Мы приложим максимум усилий, чтобы остаться, и остаться здесь надолго», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо», набравшее четыре очка, располагается в турнирной таблице на последнем месте.