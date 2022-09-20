«Арсенал» столкнётся с конкуренцией пяти клубов за подписание «украинского Неймара»
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик по-прежнему входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Английский клуб столкнётся с конкуренцией пяти команд за подписание 21-летнего хавбека, которого прозвали «украинским Неймаром». Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, «канониры» в летнее трансферное окно договорились с игроком о личных условиях, но переход так и не состоялся. Наставник «Арсенала» Микель Артета остаётся большим поклонником Мудрика, и он понимает, что его команда вернётся за Мудриком в новом году, чтобы тот составил конкуренцию Габриэлу Мартинелли.
В нынешнем сезоне Мудрик в пяти матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Новость по теме«Севилья», «Байер» и «Ньюкасл» хотят приобрести Михаила Мудрика
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