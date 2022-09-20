Карпин: был разговор с Бакаевым. Он решил бороться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах «Зенита».

«Меня беспокоят все российские игроки «Зенита». Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену. У меня был разговор с Бакаевым, он выбрал этот путь. Я обозначил ему, что будет сложно. Он решил бороться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.