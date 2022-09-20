Брейтуэйт: могу засмеяться, говоря о закулисных играх в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт, летом перешедший в «Эспаньол», рассказал о причинах трансфера из одного каталонского клуба в другой.

«Я могу только засмеяться, говоря о закулисных играх в «Барселоне». После того как в команду пришёл Хави, я стал не нужен клубу. Я сразу понял, что должен уйти из команды», – цитирует датчанина Ekstra Bladet.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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Ранее в своей карьере Брейтуэйт выступал за французские «Тулузу» и «Бордо», датский «Эсбьерг» и английский «Мидлсбро». В прошлом сезоне «Эспаньол» занял 14-е место в Ла Лиге. В нынешнем сезоне команда набрала четыре очка в шести играх.