Фабио Каннаваро заключит с «Беневенто» двухлетний контракт

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро согласовал условия личного контракта с «Беневенто» и станет новым главным тренером команды, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, соглашение специалиста с «Беневенто» будет рассчитано на два года. Брат специалиста Паоло Каннаваро войдёт в тренерский штаб итальянского клуба. Паоло работал вместе с Фабио в сборной Китая.
Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист тренировал в таких клубах, как «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была национальная команда Китая, которую он покинул в 2019 году.
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