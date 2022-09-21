Тренер сборной Шотландии высказался об Украине перед матчем Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций УЕФА с Украиной.



«Мы играли с Украиной в плей-офф квалификации чемпионата мира, соперник победил. Думаю, шотландские болельщики теперь знают, что это хорошая команда. Уверен, они сыграют на том же уровне. Однако надеюсь, что на этот раз мы выступим намного лучше, покажем себя качественнее, так, как должны это делать. И тогда посмотрим, каким будет результат. Есть ощущение, что летом мы немного забуксовали. Рассчитываю, что уже в среду начнём новое движение вперёд», – приводит слова Кларка Sky Sports.



Игра Шотландия – Украина состоится 21 сентября на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало – в 21:45 мск. После трёх матчей украинцы лидируют в группе Лиги наций с семью очками, у шотландцев – шесть.

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