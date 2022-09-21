Кассано — Роналду: ты феноменален, но ты как Тото Кутуньо — вечно второй

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Дорогой Криштиану, ты взволнован? Слушай меня внимательно: ты силён, ты много побеждал, ты феноменален, но ты всегда второй. Знаешь, на кого ты похож? На меня? Нет, на Тото Кутуньо, вечно второго!» — приводит слова Кассано Fanpage.it со ссылкой на Rai 2.



Тото Кутуньо — известный итальянский исполнитель и композитор, который шесть раз занимал второе место на музыкальном фестивале песни в Сан-Ремо.

На счету 37-летнего Роналду 117 голов в 189 матчах за национальную команду. Ранее он обошёл иранца Али Даеи, забившего 109 мячей. Напомним, в составе сборной Португалии Роналду стал победителем чемпионата Европы 2016 года, а также Лиги наций УЕФА 2019 года.

Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников: