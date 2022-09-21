В КДК сообщили, что не приняли протест «Амкала». Переигровки матча со «Звездой» не будет

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение не назначать переигровку матча 1/64 финала Кубка России между «Звездой» и «Амкалом».

«Получили протест от «Амкала». Сначала текст протеста, затем пришёл дополненный протест. Действия о переигровке не могут быть рассмотрены — КДК не принимает протест, связанный с судейством — в том числе из-за качества судейства. Мы направили клубу ответ. Все действия, произошедшие на поле, не могут быть рассмотрены КДК РФС. Взнос возвращён», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, медийная команда уступила профессиональной в серии послематчевых пенальти. Однако по ходу игры «Амкал» пропустил достаточно спорный гол — пока арбитр разговаривал с игроками, «Звезда» поразила ворота соперника, быстро разыграв штрафной удар. При этом они разыграли стандартное положение в нескольких метрах от места, где был зафиксирован фол. К тому же судья в это время общался с игроками «Амкала», чем отвлёк их от эпизода.