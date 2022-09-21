Игрок «Амкала» дисквалифицирован на три матча КР за оскорбительное поведение в адрес судей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать футболиста «Амкала» Антона Карпова на три матча Кубка России.

«Дисквалифицировать Кирякова на два матча Кубка России за ненормативную лексику и оскорбительное поведение в адрес судей.



Дисквалифицировать Карпова на три матча Кубка России за ненормативную лексику и оскорбительное поведение в адрес судей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее «Амкал» вылетел из Кубка России. В матче 1/64 финала турнира любительский клуб проиграл санкт-петербургской «Звезде» в серии пенальти. Ранее турнир покинул другой медийный клуб — 2DROTS.