Полузащитник «Краснодара» Никита Кравцов по состоянию здоровья не сыграет с Киргизией
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Никита Кравцов по состоянию здоровья покинул базу сборной в Новогорске и не сыграет с Киргизией. Об этом сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
«Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», — цитирует Хайтина пресс-служба национальной команды.
Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. 19 ноября в Санкт-Петербурге должна пройти встреча с боснийцами.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:42
-
15:35
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:03
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:29
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:05
-
13:04
Партнерский контент