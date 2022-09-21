Полузащитник «Краснодара» Никита Кравцов по состоянию здоровья не сыграет с Киргизией

Полузащитник «Краснодара» Никита Кравцов по состоянию здоровья покинул базу сборной в Новогорске и не сыграет с Киргизией. Об этом сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.



«Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», — цитирует Хайтина пресс-служба национальной команды.



Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. 19 ноября в Санкт-Петербурге должна пройти встреча с боснийцами.

Новость по теме Кафанов рассказал, почему вызвал 35-летнего Кержакова в сборную России