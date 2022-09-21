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КДК оштрафовал «Ростов» и «Крылья Советов» из-за позднего выхода команд на поле

КДК оштрафовал «Ростов» и «Крылья Советов» из-за позднего выхода команд на поле
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц сообщил о штрафе «Ростову» и «Крыльям Советов» за поздний выход игроков клуба на поле во время матча Российской Премьер-Лиги, завершившегося победой ростовчан (2:1).

«Оштрафовать «Ростов» на 20 тысяч рублей из-за позднего выхода игроков на поле — задержались на две минуты. Оштрафовать Карпина на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Оштрафовать «Крылья Советов» на 20 тысяч рублей из-за позднего выхода игроков на второй тайм. Оштрафовать главного тренера Игоря Осинькина на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Стоит отметить, что это первое нарушение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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