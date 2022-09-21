Худяков и Тюкавин — в стартовом составе сборной России U21 на матч с Беларусью
Поделиться
Стал известен стартовый состав сборной России U21 на товарищеский матч с национальной командой Беларуси U21. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе «Городской» в городе Борисов (Беларусь). Начало игры — в 17:00 мск.
Сборная России U21: Худяков, Александров, Мелёхин, Лангович, Волков, Кравцов, Пруцев, Соколов, Щетинин, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Агкацев, Тороп, Кутицкий, Денисов, Карпукас, Михайлов, Шильцов, Ермаков, Железнов, Яковлев, Шитов.
Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. 24 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Киргизии. В ноябре сборной России предстоят ещё две товарищеские встречи — с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
17:40
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:01
-
16:50
-
16:45
-
16:37
-
16:34
-
16:25
-
16:16
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:42
-
15:35
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:03
-
13:40
-
13:37
Партнерский контент