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Худяков и Тюкавин — в стартовом составе сборной России U21 на матч с Беларусью

Худяков и Тюкавин — в стартовом составе сборной России U21 на матч с Беларусью
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Стал известен стартовый состав сборной России U21 на товарищеский матч с национальной командой Беларуси U21. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе «Городской» в городе Борисов (Беларусь). Начало игры — в 17:00 мск.

Сборная России U21: Худяков, Александров, Мелёхин, Лангович, Волков, Кравцов, Пруцев, Соколов, Щетинин, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Агкацев, Тороп, Кутицкий, Денисов, Карпукас, Михайлов, Шильцов, Ермаков, Железнов, Яковлев, Шитов.

Основная сборная России проводит сентябрьские тренировочные сборы. 24 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Киргизии. В ноябре сборной России предстоят ещё две товарищеские встречи — с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

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