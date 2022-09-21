Педри заявил, что «Барселона» может конкурировать с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Педри оценил перспективы каталонского клуба в текущем сезоне. Также хавбек высказался о конкуренции с «Реалом».

«Мы сможем конкурировать с «Реалом», если мы будем получать по три очка в каждой игре. Любая команда может проиграть, а нам предстоит длинный сезон. Мадридцы могут потерять очки. К тому же чемпионат мира может изменить ситуацию», — цитирует Педри Sport.es.

В прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу. Команда Хави в группе Лиги чемпионов в прошлом сезоне заняла третье место и продолжила выступление в Лиге Европы, в которой на стадии 1/4 финала уступила «Айнтрахту».

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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