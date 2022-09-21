«Ницца» недовольна действиями Шмейхеля. Вратарь нарушает дисциплину и не соблюдает правила
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Руководство французской «Ниццы» выразило недовольство относительно действий датского вратаря Каспера Шмейхеля. Как сообщает RMC Sport, 35-летний голкипер регулярно нарушает дисциплину, вовремя не приходит на собрания команды и игнорирует дни, предназначенные для отдыха.
Представители Шмейхеля просили владельца «Ниццы» Джима Рэтклиффа поставить вратаря в основной состав в матче с «Тулузой», однако главный тренер Люсьен Фавр принял иное решение. Но в следующих турах Каспер неисправно появлялся в воротах «Ниццы». Он провёл шесть матчей и пропустил семь голов.
«Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. Французская команда дважды одержала победу, два раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения, набрав восемь очков.
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