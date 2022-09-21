Футболист сборной России Коваленко: Ларин ни в чём не виновен, это честный человек

Полузащитник сборной России Андрей Коваленко поделился мыслями о судебном процессе бывшего директора школы «Чертаново» Николая Ларина, которого обвиняют в мошенничестве.
«Я знаю Николая Юрьевича Ларина как очень хорошего человека. Мы с ним довольно близко общаемся. Он очень честный, справедливый и добродушный человек. Я считаю неоправданной всю эту ситуацию вокруг него. Не верю в это! Пользуясь случаем, хочу в очередной раз выразить ему слова поддержки. Я знаю, что всё будет хорошо!
Изменится ли мнение, если Ларина признают виновным, предоставив доказательства? Я по-другому даже думать не хочу, честно. Моё мнение о Николае Юрьевиче никогда не изменится. Мы все уверены на 100 процентов, что он ни в чём не виновен. Благодаря этому человеку в большой футбол попали очень многие ребята. Он дал нашему чемпионату огромное количество талантливых и молодых футболистов. Странно, что после этого идут какие-то разбирательства», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».
- 21 сентября 2022
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