Дибала — о «Роме»: Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение

Аргентинский футболист Пауло Дибала рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Рому».
«Да, последние несколько лет в «Ювентусе» были непростыми, перемены пошли мне на пользу. Жозе Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение. Он и директор рассказали мне о проекте и желании продолжать побеждать, как в прошлом году.
Быть главным героем в такой команде мне очень помогает. Приветствие болельщиков? Это было необычно. Когда вы выходите на стадион, вы появляетесь со своими товарищами по команде, а там я был один. Раньше со мной такого никогда не случалось.
Болельщики «Ромы» похожи на аргентинских фанатов в плане страсти. Они отличаются от болельщиков «Ювентуса». У них иногда просто царит безумие, я чувствую эту привязанность, для них «Рома» важнее семьи. Фанаты живут футболом, как и мы», — приводит слова Дибалы Football Italia.
- 21 сентября 2022
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