Френки де Йонг: в мае уже принял решение, что летом останусь в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, что принял решение остаться в испанской команде ещё в мае.



«Интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед»? В мае я уже решил, что хочу остаться в «Барселоне». Я никогда не менял этого решения в течение лета», – приводит слова ле Йонга известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на NOS.



В случае продажи де Йонга «Барселона» предпримет попытку подписать на его замену полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва.



Стоимость де Йонга порталом Transfermarkt оценивается в € 60 млн. Де Йонг стал футболист «Барселоны» летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.