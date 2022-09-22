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Френки де Йонг: в мае уже принял решение, что летом останусь в «Барселоне»

Френки де Йонг: в мае уже принял решение, что летом останусь в «Барселоне»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, что принял решение остаться в испанской команде ещё в мае.

«Интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед»? В мае я уже решил, что хочу остаться в «Барселоне». Я никогда не менял этого решения в течение лета», – приводит слова ле Йонга известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на NOS.

В случае продажи де Йонга «Барселона» предпримет попытку подписать на его замену полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Стоимость де Йонга порталом Transfermarkt оценивается в € 60 млн. Де Йонг стал футболист «Барселоны» летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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