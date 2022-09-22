Стефан Шапич: меня устраивает как «Торпедо», так и Москва. Я счастлив играть в России

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич рассказал, что комфортно чувствует себя в России. Он отметил, что ему нравится находиться в Москве, его полностью устраивает новый клуб.
«Отговаривали ли меня ехать в Россию? Нет. Когда поступило предложение от «Торпедо», то я был безумно рад! Перейдя в российский чемпионат, я сделал новый шаг в карьере. Здесь я чувствую себя комфортно. Меня устраивает как клуб, так и Москва. Я счастлив играть в России», — цитирует Шапича Sport24.
Напомним, «Торпедо» победило ЦСКА в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. На 33-й минуте единственный гол в матче забил как раз Стефан Шапич. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся головой до мяча после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.
- 22 сентября 2022
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