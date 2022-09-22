У игрока «Герты» диагностировали рак яичка. Ему предстоит удаление опухоли

Берлинский футбольный клуб «Герта» сделал заявление по поводу своего полузащитника Жан-Поля Бутьюса. У 28-летнего нидерландского футболиста диагностировали рак яичка, опухоль нужно удалять.
«Жан-Поль Бутьюс на данный момент должен сделать паузу в футболе. Во время урологического обследования несколько дней назад у него была диагностирована опухоль яичка, которую необходимо удалять хирургическим путём. Как только появятся новые сведения, мы сообщим вам. Мы с тобой, Джанга!» — написала пресс-служба «Герты» в клубном «твиттере».
Напомним, Бутьюс является воспитанником «Фейеноорда», за который и выступал на старте своей карьеры. Позже Жан-Поль играл за «Базель», «Генк», «Майнц». В настоящее время он выступает за берлинскую Герту.
Ранее опухоль яичка также обнаружили у форварда дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера.
- 22 сентября 2022
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