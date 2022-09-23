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«Второй тайм — просто провал». Защитник Беларуси Поляков — о поражении от Казахстана

«Второй тайм — просто провал». Защитник Беларуси Поляков — о поражении от Казахстана
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Защитник сборной Беларуси Денис Поляков прокомментировал поражение своей команды от сборной Казахстана в матче Лиги наций. Его команда уступила со счётом 1:2.

«Тяжёлый матч. Особенно мы провалили второй тайм. Вышли неуверенно. Не знаю, с чем это связано. Второй тайм — просто провал… Тяжело объяснить, что произошло. Понятно, что у них своя поддержка, свой стадион, своё поле искусственное, которое очень тяжёлое. Весь стадион их поддерживал. Это сказалось. Но мы могли сыграть намного лучше», – приводит слова Полякова официальный сайт УЕФА.

На гол крайнего латераля казахстанцев Михаила Габышева сборная Беларуси перед перерывом ответила точным ударом Павла Савицкого. А на 79-й минуте победный мяч в составе хозяев оформил игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

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