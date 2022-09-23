«Манчестер Сити» хочет купить лидера «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар близок к переезду в Туманный Альбион. В услугах 24-летнего француза заинтересован «Манчестер Сити», информирует Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, «Сити» давно следит за Ауаром. В его услугах лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Английский гранд хочет подписать Уссема бесплатно, на правах свободного агента, ведь его контракт с «Лионом» истекает по окончании сезона-2022/2023.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ауара в € 20 млн. Уссем является воспитанником «Лиона». За главную команду «ткачей» он провёл 216 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 35 результативных передач. Прошлым летом Ауаром интересовались лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал», а также туринский «Ювентус».

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