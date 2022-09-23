Капитаном сборной России в матче с Киргизией будет Фомин

Капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии, который пройдёт 24 сентября в Бишкеке, будет полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин. Как стало известно «Чемпионату», Фомин также посетит предматчевую пресс-конференцию.
Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.
Встречу команд будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавит Данияр Сахи из Казахстана. В роли ассистентов выступят Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервный судья – Дайырбек Абдылдаев.
- 23 сентября 2022
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