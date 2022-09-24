Защитник «Динамо» рассказал, обиделись ли на Сазонова в молодёжной сборной России

20-летний центральный защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос о том, как футболисты молодёжной сборной России восприняли решение его одноклубника Сабы Сазонова выступать за грузинскую сборную.



«Саба не приехал? Это его решение. Мы не связывались с ним. Обиделись ли на него? Нет, почему? Он тренируется со своими ребятами. Заранее мы не знали. Наверное, руководство знало. Лично мне Саба ничего не говорил.



Что делать без международных матчей и какая у нас мотивация? Играть. Бороться за страну. И быть готовыми, конечно. Мы всегда готовы», – приводит слова Кутицкого Sport24.



19 сентября пресс-служба «Динамо» сообщила, что 20-летний защитник Саба Сазонов будет выступать за сборную Грузии. К этому моменту футболист уже отправился в расположение молодёжки этой страны. Ранее Сазонова включили в список вызванных и в молодёжную сборную России, но он выбрал другой вариант.