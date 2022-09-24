Клубы УПЛ летом заработали на трансферах почти € 50 млн

22 сентября в Украине закрылось летнее трансферное окно. Клубы УПЛ летом продали игроков на сумму 49,62 миллиона евро, купили — на 13,84 миллиона евро, сообщает Transfermarkt.
44,30 миллиона евро из этой суммы заработал «Шахтёр». На трансферы команда потратила 6,6 миллионов евро. «Динамо» заработало 850 000 евро, потратило – 3,2 миллиона евро. «Днепр-1» купил игроков на 1,1 миллиона евро, а продал на 1,9. «Заря» заработала 2 миллиона евро, а потратила 750 000. «Ворскла» потратила на покупку игроков 1,37 миллиона евро, не продав ни одного игрока. «Металлист» потратил на трансферы 820 000 евро. «Колос» заработал 500 000 евро, «Рух» – 50 000 евро, «Верес» – 20 000 евро.
«Александрия», «Металлист 1925», «Львов», «Черноморец», «Ингулец», «Минай» и «Кривбасс» не проводили трансферов за деньги.
После четырёх туров УПЛ лидером турнира является «Колос». В активе клуба 10 очков.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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