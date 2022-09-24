Мудрик: не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, сконцентрирован на футболе

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ведущих европейских клубов.
«Многие молодые футболисты мечтают попасть в топ-чемпионат — я не исключение. Меня вообще не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрирован на игре за «Шахтёр» и сборную Украины. У меня действующий контракт с «Шахтёром», я сконцентрирован на выполнении задач, поставленных перед клубом.
Конечно, если есть возможность, я смотрю матчи топ-чемпионатов. Очень мощно и сильно играет «Бавария». Как всегда, великолепный футбол показывает «Манчестер Сити».
Но у меня большую симпатию вызывает игра «Арсенала» — талантливый тренер, молодые индивидуально сильные футболисты, которые играют в красивый и современный футбол», — приводит слова Мудрика Sportarena.com.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Мудрик может перейти в «Арсенал» и несколько других европейских клубов.
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