Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о возможном переходе России в АФК

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы команды над Киргизией в рамках товарищеской встречи со счётом 2:1 высказался о том, как он смотрит на возможное вступление в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Переход в АФК? Никак не смотрю. Предпочитаю не забивать голову вещами, которые лично от меня не зависят. На данный момент ничего не понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.