Комличенко — о критике сборной России: понимаю всех болельщиков. Будем работать

Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с Киргизией. Встреча закончилась со счётом 2:1.



«Поле правда не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием сегодня.



Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше.



Что бы сказал критикам? Хотелось показать более результативную игру. Понимаю всех болельщиков. Будем работать.



Можно ли было назвать ничью провалом? Не знаю. Как говорится, если бы у бабушки был… (смеётся)», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.