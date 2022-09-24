Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко — о критике сборной России: понимаю всех болельщиков. Будем работать

Комличенко — о критике сборной России: понимаю всех болельщиков. Будем работать
Комментарии

Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с Киргизией. Встреча закончилась со счётом 2:1.

«Поле правда не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием сегодня.

Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше.

Что бы сказал критикам? Хотелось показать более результативную игру. Понимаю всех болельщиков. Будем работать.

Можно ли было назвать ничью провалом? Не знаю. Как говорится, если бы у бабушки был… (смеётся)», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.

Новость по теме
Комличенко пошутил после вопроса о связке с Уткиным в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022