Нигматуллин: буду искать в победе России больше позитива. Негатива сейчас предостаточно

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией со счётом 2:1.
«Честно говоря, ждал разгрома. Но, с другой стороны, понятно, что сборная – в экспериментальном составе: много новичков, давно не собирались. Потенциально каждый игрок сборной России гораздо сильнее футболиста Киргизии. Ещё ведь всё близко было к ничьей… Наши всё же победили и проявили определённый характер. Волевая победа — это хорошо. Буду искать в этой победе больше позитива. Негатива сейчас предостаточно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.
- 24 сентября 2022
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