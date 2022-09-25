Грэм Поттер хочет подписать в «Челси» Исмаэля Беннасера, трансфер может произойти в январе

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может вернуться в Англию. Футболистом сборной Алжира интересуется «Челси» и лично главный тренер синих Грэм Поттер. Об этом сообщает Calciomercatoweb.com.
По сведениям источника, трансфер 24-летнего футболиста может произойти в январе 2023 года. Сообщается, что «Милан» не отпустит своего футболиста дешевле € 40–50 млн. Соглашение между сторонами истекает летом 2024-го.
Беннасер родился во Франции, но выбрал национальную сборную Алжира. Он начал игровую карьеру в футбольном клубе «Арль-Авиньон». С 2015 по 2017 год Беннасер выступал за молодёжную команду лондонского «Арсенала» и даже единожды вышел за первую команду «канониров» в матче Кубка английской лиги. В «Милане» Беннасер оказался транзитом через «Эмполи».
В нынешнем сезоне Беннасер в девяти матчах забил один гол.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
- 25 сентября 2022
-
00:46
-
00:34
-
00:29
-
00:29
-
00:19
-
00:00
- 24 сентября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
23:34
-
23:12
-
22:50
-
22:40
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:33
-
21:26
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:58
-
20:53
-
20:39
-
20:33
-
20:28