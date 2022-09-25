Грэм Поттер хочет подписать в «Челси» Исмаэля Беннасера, трансфер может произойти в январе

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может вернуться в Англию. Футболистом сборной Алжира интересуется «Челси» и лично главный тренер синих Грэм Поттер. Об этом сообщает Calciomercatoweb.com.

По сведениям источника, трансфер 24-летнего футболиста может произойти в январе 2023 года. Сообщается, что «Милан» не отпустит своего футболиста дешевле € 40–50 млн. Соглашение между сторонами истекает летом 2024-го.

Беннасер родился во Франции, но выбрал национальную сборную Алжира. Он начал игровую карьеру в футбольном клубе «Арль-Авиньон». С 2015 по 2017 год Беннасер выступал за молодёжную команду лондонского «Арсенала» и даже единожды вышел за первую команду «канониров» в матче Кубка английской лиги. В «Милане» Беннасер оказался транзитом через «Эмполи».

В нынешнем сезоне Беннасер в девяти матчах забил один гол.

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